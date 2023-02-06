Нельзя даже в канистрах: в Эстонии вводят запрет на российское горючее

Правительство Эстонии запретило водителям ввозить российское горючее в канистрах на территорию страны. Такой запрет был введен из-за вступления санкций в отношении нефтепродуктов из России в воскресенье 5 февраля.

Запрет на российское горючее в канистрах

На сайте правительства Эстонии в сообщении говорится, что переходный период санкций, введенных Европейским Союзом в отношении нефтепродуктов из России, завершился 5 февраля. А значит, с понедельника начинают работать новые правила.

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Все нефтепродукты из России, в том числе горючее, запрещается ввозить и передавать. Об этом сообщил руководитель службы по запретам и ограничениям, представляющий сферу защиты общества при таможенном отделе Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус.

На сегодняшний день примерно у 80% легковых автомобилей при первом пересечении границы с Эстонией имеется 10-литровая канистра с топливом, кроме стандартного заправленного топливного бака в машине,

– отметила она.

Какие правила для водителя

Жители ЕС могут купить российское горючее только в том случае, если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию Европы.

Пассажир имеет право ввозить топливо только в стандартном топливном баке транспортного средства.

То есть ввозить горючее в канистрах запрещается.

Важно, что запрет на ввоз товаров в канистрах при въезде из России действует одинаково во всех государствах Балтии и в Финляндии.

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Тотальное эмбарго

С 5 февраля заработало нефтяное эмбарго против России. Кроме санкций, вступивших в силу 5 декабря по сырой нефти, теперь нефтепродукты из страны-агрессорки тоже под ограничением.