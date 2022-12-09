У російській нафті ховається "кощієва смерть": як нафтове ембарго вдарить по Росії

Весь світ зробив важливий крок до ембарго російської нафти, адже саме вона є найбільшим джерелом поповнення бюджету країни-агресорки. Що означатиме ембарго для Росії, читайте у тексті.

Історія нафтового ембарго

Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки, розповіла "Економічній правді", що санкції на російську нафту накочуються системно і невблаганно. Хоч сам шлях до повного ембарго виглядає звивисто.

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Свириденко зауважує, що нафта для Росії дуже важлива.

У російській нафті ховається "кащеєва смерть", бо це головне джерело надходжень до російського бюджету війни. Від 24 лютого ми вимагаємо від партнерів повного ембарго на нафту з Росії,

– перша віцепрем'єр-міністерка

Першими нафтове ембарго запровадили США – 8 березня.

Того ж дня Велика Британія повідомила, що відмовиться від російської нафти до кінця року, а точніше – запровадить повне ембарго 5 грудня 2022 року.

ЄС ухвалив повне ембарго на нафту 3 червня, передбачивши, що воно запрацює 5 грудня 2022 року. А у лютому буде оголошено про фінансову стелю на нафтопродукти.

Проте 28 червня на саміті в Баварії лідери G7 говорили, що оголошене ембарго розганяє ціну. Агрегована ціна FOB Europe на нафту Brent у червні підскочила до 128 доларів, до 24 лютого вона була 101 долар. Зараз ця ціна складає 80 доларів, натомість російська нафта Urals торгується на рівні 56 доларів.

Що для Росії означає нафтове ембарго

За словами Юлії Свириденко, Oil Price Cap Initiative – це виняток від повного ембарго, спрямований на уникнення стрибків ціни. Саме цей механізм прописаний у 8 пакеті санкцій ЄС.

Головний висновок – повне ембарго на нафту не лише можливе, але вже закріплене в нормативних актах. А Oil Price Cap Initiative – лише тимчасовий запобіжник від цінового шоку при запровадженні повного ембарго. Парадоксально різка реакція Росії на цей виняток є криком розпачу, бо цей механізм заганяє в контрольований коридор і фізичний потік нафти, і ціну на неї,

– пояснює перша віцепрем'єр-міністерка

Тобто працюючи в рамках цінової стелі, трейдери звикатимуть до щільного ембарго поза стелею. Крім того, для них здебільшого не важлива абсолютна ціна, головне – можливість торгувати й мати свою маржу.

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Єдиний мінус ухвалених рішень

Зараз для Росії цілком комфортний рівень обмеження цін на нафту, що мало вплине на доходи до бюджету.

Якщо порівнювати з попередніми роками, цей рівень мінімально вплине на доходи країни-агресорки від нафти. І, відповідно, на спроможності та бажанні Росії фінансувати надалі війну,

– каже Юлія Свириденко.

Оптимальний рівень, який справді завдасть по нафтових доходах удару, 30 – 35 доларів за барель.