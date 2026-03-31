Економіка Новини економіки Тривожний сигнал із Брюсселя: ЄС готується до "тривалих перебоїв" через війну в Ірані
31 березня, 13:26
Оновлено - 13:28, 31 березня

Тривожний сигнал із Брюсселя: ЄС готується до "тривалих перебоїв" через війну в Ірані

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Єврокомісар з енергетики попередив про тривалі перебої через війну в Ірані, що загрожує енергетичній безпеці ЄС.
  • Ціни на газ у Європі зросли більш ніж на 70% через блокування Ормузької протоки, що викликало дефіцит енергоресурсів.

Європейські уряди мають готуватися до "тривалих перебоїв" через війну в Ірані, яка продовжує розхитувати енергетичні ринки. Про це попередив єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен у листі до міністрів країн ЄС.

Чому Брюссель б'є на полох? 

У вівторок представники держав збираються на екстрену зустріч через енергетичні загрози для ЄС, пише Reuters.

Дивіться також Усе заради Європи: Єгипет та Кіпр уклали угоду щодо співпраці у газовому секторі 

Єврокомісар у своєму посланні напередодні зустрічі рекомендував урядам "вчасно підготуватися, з огляду на можливі тривалі перебої" з енергоресурсами. 

Річ у тім, що Європа дуже залежить від імпорту палива. Тому зростання світових цін на енергоносії загрожує її енергетичній безпеці. 

За словами Йоргенсена, найбільше занепокоєння у Брюсселя викликає постачання нафтопродуктів найближчим часом, зокрема дизелю та авіапалива.

Тому урядам рекомендують затягнути паски: 

  • утримуватися від заходів, які можуть збільшити споживання пального;
  • обмежити торгівлю нафтопродуктами;
  • та навіть знизити виробництво на європейських НПЗ.

Країнам рекомендується відкласти будь-яке технічне обслуговування нафтопереробних заводів, яке не є критично необхідним, 
– зазначається у листі єврокомісара. 

Зауважте! Напряму постачання нафти та природного газу до Європи після початку війни в Ірані не постраждали, хоча той і заблокував Ормузьку протоку. Основні обсяги імпорту енергоресурсів надходять з інших регіонів, але ризики залишаються через зростання цін і конкуренції. 

Як зросли ціни на газ у Європі? 

З початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого ціни на газ у Європі зросли більш ніж на 70%.

На початку еберезня вартість газу сягнула найвищого рівня з 2023 року. А експерти ззаначали, що таких шалених темпів не бачили з часів енергетичної кризи, яка сталася після початку повномасштабної війни в Україні, пише Bloomberg.

Економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу посянив, що через Ормузьку протоку йде 42% експорту світового скрапленого газу. Оскільки через блокування маршруту виник дефіцит, у Європі ціна на газ підскочила до 750 – 800 євро за тисячу метрів кубічних.

В обрахунку на українські ціни це – до 40 гривень за один куб.

У нас українське населення отримує куб газу по державних регульованих цінах за 7,96 гривні. Українська промисловість платить 27 – 28 гривень. У Європі – 40 гривень і така ціна на газ продовжуватиме рости,
– сказав він.

Важливо! Наразі аналітики сходяться на думці, що головним питанням для газового ринку залишається тривалість бойових дій на Близькому Сході.

Чому Європа постраждала осбливо сильно? 

  • Від дефіциту газу зараза страждає багато країн, не лише європейських. ВІндії навіть почали лімітувати постачання, зробивши акцент на пріоритетних галузях економіки. 

  • Водночас в ЄС тривога посилюється на тлі незвично низького рівня газових резервів. Після холоднішої, ніж зазвичай, зими запаси газу в країнах ЄС скоротилися до менш ніж 30% станом на березень – це найнижчий показник за останні чотири роки.

  • У ЄС побоюються, що активне прагнення заповнити газові сховища може різко підвищити попит на ринку. Це, своєю чергою, відкриває можливості для трейдерів отримати надприбутки на тлі високих цін. Схожа ситуація була у 2022 році, коли 2ціни сягнули до понад 300 євро за мегават-годину. 