Тривожний сигнал із Брюсселя: ЄС готується до "тривалих перебоїв" через війну в Ірані

Європейські уряди мають готуватися до "тривалих перебоїв" через війну в Ірані, яка продовжує розхитувати енергетичні ринки. Про це попередив єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен у листі до міністрів країн ЄС.

Чому Брюссель б'є на полох?

У вівторок представники держав збираються на екстрену зустріч через енергетичні загрози для ЄС, пише Reuters.

Єврокомісар у своєму посланні напередодні зустрічі рекомендував урядам "вчасно підготуватися, з огляду на можливі тривалі перебої" з енергоресурсами.

Річ у тім, що Європа дуже залежить від імпорту палива. Тому зростання світових цін на енергоносії загрожує її енергетичній безпеці.

За словами Йоргенсена, найбільше занепокоєння у Брюсселя викликає постачання нафтопродуктів найближчим часом, зокрема дизелю та авіапалива.

Тому урядам рекомендують затягнути паски:

утримуватися від заходів, які можуть збільшити споживання пального;

обмежити торгівлю нафтопродуктами;

та навіть знизити виробництво на європейських НПЗ.

Країнам рекомендується відкласти будь-яке технічне обслуговування нафтопереробних заводів, яке не є критично необхідним,

– зазначається у листі єврокомісара.

Зауважте! Напряму постачання нафти та природного газу до Європи після початку війни в Ірані не постраждали, хоча той і заблокував Ормузьку протоку. Основні обсяги імпорту енергоресурсів надходять з інших регіонів, але ризики залишаються через зростання цін і конкуренції.

Як зросли ціни на газ у Європі?

З початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого ціни на газ у Європі зросли більш ніж на 70%.

На початку еберезня вартість газу сягнула найвищого рівня з 2023 року. А експерти ззаначали, що таких шалених темпів не бачили з часів енергетичної кризи, яка сталася після початку повномасштабної війни в Україні, пише Bloomberg.

Економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу посянив, що через Ормузьку протоку йде 42% експорту світового скрапленого газу. Оскільки через блокування маршруту виник дефіцит, у Європі ціна на газ підскочила до 750 – 800 євро за тисячу метрів кубічних.

В обрахунку на українські ціни це – до 40 гривень за один куб.

У нас українське населення отримує куб газу по державних регульованих цінах за 7,96 гривні. Українська промисловість платить 27 – 28 гривень. У Європі – 40 гривень і така ціна на газ продовжуватиме рости,

– сказав він.

Важливо! Наразі аналітики сходяться на думці, що головним питанням для газового ринку залишається тривалість бойових дій на Близькому Сході.

Чому Європа постраждала осбливо сильно?