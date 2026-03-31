Тривожний сигнал із Брюсселя: ЄС готується до "тривалих перебоїв" через війну в Ірані
- Єврокомісар з енергетики попередив про тривалі перебої через війну в Ірані, що загрожує енергетичній безпеці ЄС.
- Ціни на газ у Європі зросли більш ніж на 70% через блокування Ормузької протоки, що викликало дефіцит енергоресурсів.
Європейські уряди мають готуватися до "тривалих перебоїв" через війну в Ірані, яка продовжує розхитувати енергетичні ринки. Про це попередив єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен у листі до міністрів країн ЄС.
Чому Брюссель б'є на полох?
У вівторок представники держав збираються на екстрену зустріч через енергетичні загрози для ЄС, пише Reuters.
Дивіться також Усе заради Європи: Єгипет та Кіпр уклали угоду щодо співпраці у газовому секторі
Єврокомісар у своєму посланні напередодні зустрічі рекомендував урядам "вчасно підготуватися, з огляду на можливі тривалі перебої" з енергоресурсами.
Річ у тім, що Європа дуже залежить від імпорту палива. Тому зростання світових цін на енергоносії загрожує її енергетичній безпеці.
За словами Йоргенсена, найбільше занепокоєння у Брюсселя викликає постачання нафтопродуктів найближчим часом, зокрема дизелю та авіапалива.
Тому урядам рекомендують затягнути паски:
- утримуватися від заходів, які можуть збільшити споживання пального;
- обмежити торгівлю нафтопродуктами;
- та навіть знизити виробництво на європейських НПЗ.
Країнам рекомендується відкласти будь-яке технічне обслуговування нафтопереробних заводів, яке не є критично необхідним,
– зазначається у листі єврокомісара.
Зауважте! Напряму постачання нафти та природного газу до Європи після початку війни в Ірані не постраждали, хоча той і заблокував Ормузьку протоку. Основні обсяги імпорту енергоресурсів надходять з інших регіонів, але ризики залишаються через зростання цін і конкуренції.
Як зросли ціни на газ у Європі?
З початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого ціни на газ у Європі зросли більш ніж на 70%.
На початку еберезня вартість газу сягнула найвищого рівня з 2023 року. А експерти ззаначали, що таких шалених темпів не бачили з часів енергетичної кризи, яка сталася після початку повномасштабної війни в Україні, пише Bloomberg.
Економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу посянив, що через Ормузьку протоку йде 42% експорту світового скрапленого газу. Оскільки через блокування маршруту виник дефіцит, у Європі ціна на газ підскочила до 750 – 800 євро за тисячу метрів кубічних.
В обрахунку на українські ціни це – до 40 гривень за один куб.
У нас українське населення отримує куб газу по державних регульованих цінах за 7,96 гривні. Українська промисловість платить 27 – 28 гривень. У Європі – 40 гривень і така ціна на газ продовжуватиме рости,
– сказав він.
Важливо! Наразі аналітики сходяться на думці, що головним питанням для газового ринку залишається тривалість бойових дій на Близькому Сході.
Чому Європа постраждала осбливо сильно?
Від дефіциту газу зараза страждає багато країн, не лише європейських. ВІндії навіть почали лімітувати постачання, зробивши акцент на пріоритетних галузях економіки.
Водночас в ЄС тривога посилюється на тлі незвично низького рівня газових резервів. Після холоднішої, ніж зазвичай, зими запаси газу в країнах ЄС скоротилися до менш ніж 30% станом на березень – це найнижчий показник за останні чотири роки.
У ЄС побоюються, що активне прагнення заповнити газові сховища може різко підвищити попит на ринку. Це, своєю чергою, відкриває можливості для трейдерів отримати надприбутки на тлі високих цін. Схожа ситуація була у 2022 році, коли 2ціни сягнули до понад 300 євро за мегават-годину.