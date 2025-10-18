Американські енергетичні компанії "готові допомогти" Україні після нещодавніх російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Також надати допомогу країні можуть військові компанії.

Хто може надати допомогу Україні?

Подібну заяву зробив український президент Володимир Зеленський, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також Відключення не лише світла, але й газу та води: які сценарії чекають на українців взимку

Я мав гарну нагоду зустрітися з великими американськими енергетичними компаніями, і вони готові допомогти нам,

– сказав Зеленський у Білому домі.

Він додав, що після всіх цих атак на українську інфраструктуру – також мав зустрічі з хорошими військовими компаніями. Вони говорили про протиповітряну оборону.

Зауважте! У четвер український лідер розповів, що зустрічається з представниками американських оборонних компаній для обговорення "додаткових поставок систем ППО" для України.

Зокрема президент України прибув до Білого дому не лише у пошуках військової допомоги. Про це пише АР.

Він також має бізнес-пропозицію для Трампа, яка стосується викопного палива. Українські посадовці зазначають, що Зеленський планує запропонувати зберігати американський скраплений природний газ у підземних газових сховищах України.

Це дозволило б забезпечити присутність США на європейському енергетичному ринку,

– пояснили у виданні.

У матеріалі йдеться, що Володимир Зеленський окреслив цю стратегію у четвер під час зустрічей із міністром енергетики Сполучених Штатів Крісом Райтом і керівниками американських енергетичних компаній.

Зверніть увагу! Він опублікував фото зустрічі у соцмережі X, зазначивши, що важливо відновити енергетичну інфраструктуру України після російських атак і розширити "присутність американського бізнесу в Україні".

Що ще відомо про ситуацію між Києвом та Вашингтоном?