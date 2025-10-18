Хто може надати допомогу Україні?

Подібну заяву зробив український президент Володимир Зеленський, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Я мав гарну нагоду зустрітися з великими американськими енергетичними компаніями, і вони готові допомогти нам,

– сказав Зеленський у Білому домі.

Він додав, що після всіх цих атак на українську інфраструктуру – також мав зустрічі з хорошими військовими компаніями. Вони говорили про протиповітряну оборону.

Зауважте! У четвер український лідер розповів, що зустрічається з представниками американських оборонних компаній для обговорення "додаткових поставок систем ППО" для України.

Зокрема президент України прибув до Білого дому не лише у пошуках військової допомоги. Про це пише АР.

Він також має бізнес-пропозицію для Трампа, яка стосується викопного палива. Українські посадовці зазначають, що Зеленський планує запропонувати зберігати американський скраплений природний газ у підземних газових сховищах України.

Це дозволило б забезпечити присутність США на європейському енергетичному ринку,

– пояснили у виданні.

У матеріалі йдеться, що Володимир Зеленський окреслив цю стратегію у четвер під час зустрічей із міністром енергетики Сполучених Штатів Крісом Райтом і керівниками американських енергетичних компаній.

Зверніть увагу! Він опублікував фото зустрічі у соцмережі X, зазначивши, що важливо відновити енергетичну інфраструктуру України після російських атак і розширити "присутність американського бізнесу в Україні".

Що ще відомо про ситуацію між Києвом та Вашингтоном?