Кто может оказать помощь Украине?
Подобное заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
Я имел хорошую возможность встретиться с крупными американскими энергетическими компаниями, и они готовы помочь нам,
– сказал Зеленский в Белом доме.
Он добавил, что после всех этих атак на украинскую инфраструктуру – также имел встречи с хорошими военными компаниями. Они говорили о противовоздушной обороне.
Заметьте! В четверг украинский лидер рассказал, что встречается с представителями американских оборонных компаний для обсуждения "дополнительных поставок систем ПВО" для Украины.
В частности президент Украины прибыл в Белый дом не только в поисках военной помощи. Об этом пишет АР.
Он также имеет бизнес-предложение для Трампа, которая касается ископаемого топлива. Украинские чиновники отмечают, что Зеленский планирует предложить хранить американский сжиженный природный газ в подземных газовых хранилищах Украины.
Это позволило бы обеспечить присутствие США на европейском энергетическом рынке,
– объяснили в издании.
В материале говорится, что Владимир Зеленский очертил эту стратегию в четверг во время встреч с министром энергетики Соединенных Штатов Крисом Райтом и руководителями американских энергетических компаний.
Обратите внимание! Он опубликовал фото встречи в соцсети X, отметив, что важно восстановить энергетическую инфраструктуру Украины после российских атак и расширить "присутствие американского бизнеса в Украине".
Что еще известно о ситуации между Киевом и Вашингтоном?
После того, как переговоры с Россией не дали результата, то Соединенные Штаты предоставили "зеленый свет" для возобновления атак на российские объекты. Речь идет об энергетике. В частности некоторые источники утверждают, что под американским одобрением Украина выработала целенаправленную стратегию по поражению российских энергетических объектов.
Некоторые медиа отмечают, что Зеленский пытается воспользоваться разочарованием Трампа в Путине после того, разговоры не привели ни к какому существенному прогрессу в прекращении войны. Есть информация, что официальные лица США и Украины в частности обсуждали возможность экспорта сжиженного природного газа США.