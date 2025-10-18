Кто может оказать помощь Украине?

Подобное заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Я имел хорошую возможность встретиться с крупными американскими энергетическими компаниями, и они готовы помочь нам,

– сказал Зеленский в Белом доме.

Он добавил, что после всех этих атак на украинскую инфраструктуру – также имел встречи с хорошими военными компаниями. Они говорили о противовоздушной обороне.

Заметьте! В четверг украинский лидер рассказал, что встречается с представителями американских оборонных компаний для обсуждения "дополнительных поставок систем ПВО" для Украины.

В частности президент Украины прибыл в Белый дом не только в поисках военной помощи. Об этом пишет АР.

Он также имеет бизнес-предложение для Трампа, которая касается ископаемого топлива. Украинские чиновники отмечают, что Зеленский планирует предложить хранить американский сжиженный природный газ в подземных газовых хранилищах Украины.

Это позволило бы обеспечить присутствие США на европейском энергетическом рынке,

– объяснили в издании.

В материале говорится, что Владимир Зеленский очертил эту стратегию в четверг во время встреч с министром энергетики Соединенных Штатов Крисом Райтом и руководителями американских энергетических компаний.

Обратите внимание! Он опубликовал фото встречи в соцсети X, отметив, что важно восстановить энергетическую инфраструктуру Украины после российских атак и расширить "присутствие американского бизнеса в Украине".

Что еще известно о ситуации между Киевом и Вашингтоном?