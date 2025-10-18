Американские энергетические компании "готовы помочь" Украине после недавних российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Также оказать помощь стране могут военные компании.

Кто может оказать помощь Украине?

Подобное заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Я имел хорошую возможность встретиться с крупными американскими энергетическими компаниями, и они готовы помочь нам,

– сказал Зеленский в Белом доме.

Он добавил, что после всех этих атак на украинскую инфраструктуру – также имел встречи с хорошими военными компаниями. Они говорили о противовоздушной обороне.

Заметьте! В четверг украинский лидер рассказал, что встречается с представителями американских оборонных компаний для обсуждения "дополнительных поставок систем ПВО" для Украины.

В частности президент Украины прибыл в Белый дом не только в поисках военной помощи. Об этом пишет АР.

Он также имеет бизнес-предложение для Трампа, которая касается ископаемого топлива. Украинские чиновники отмечают, что Зеленский планирует предложить хранить американский сжиженный природный газ в подземных газовых хранилищах Украины.

Это позволило бы обеспечить присутствие США на европейском энергетическом рынке,

– объяснили в издании.

В материале говорится, что Владимир Зеленский очертил эту стратегию в четверг во время встреч с министром энергетики Соединенных Штатов Крисом Райтом и руководителями американских энергетических компаний.

Обратите внимание! Он опубликовал фото встречи в соцсети X, отметив, что важно восстановить энергетическую инфраструктуру Украины после российских атак и расширить "присутствие американского бизнеса в Украине".

Что еще известно о ситуации между Киевом и Вашингтоном?