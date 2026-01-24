Відбувся "Енергетичний Рамштайн" у форматі G7+: чи допоможуть Україні партнери
- На "енергетичному Рамштайні" у форматі G7+ Україна представила кроки для посилення енергетичної стійкості, які потребують міжнародної підтримки.
- США, Німеччина, Нідерланди, Італія та Велика Британія підтвердили готовність надати пакети гуманітарної допомоги.
На засіданні "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ Україна представила кроки для посилення своєї енергетичної стійкості. Усі вони потребують міжнародної підтримки, тож партнери її нададуть.
Що відомо про "енергетичний Рамштайн"?
Деталі повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба у п'ятницю, 24 січня. Він також розповів про допомогу Україні в січні.
На засіданні 23 січня партнери підтвердили готовність продовжувати підтримку новими пакетами гуманітарної допомоги:
- понад 400 мільйонів доларів – США;
- 60 мільйонів євро – Німеччина;
- 23 мільйони євро – Нідерланди;
- майже 23 мільйони євро – Велика Британія;
- 10 мільйонів євро – Італія (додатково 50 мільйонів євро закладено в бюджеті на 2026 рік).
Окрім того, названо напрями подальшої спільної роботи, у яких Україна розраховує на допомогу союзників.
Це розширення децентралізованої генерації для тепла і води; наповнення Національного резерву мобільного енергетичного обладнання; формування "банку" критичного обладнання для швидкого реагування після атак; масштабування фізичного захисту енергооб'єктів.
Допомагаючи Україні пройти цю зиму, партнери захищають не лише українців, а інвестують у стабільність і безпеку всієї Європи,
– наголосив Кулеба.
Як Україні допомогли в січні?
- Європейська Комісія – 447 генераторів для Києва та громад по всій країні, з фокусом на прифронтові області;
- Польща – майже 400 генераторів для Київщини;
- Італія – 78 котлів високої потужності;
- Литва – 90 генераторів;
- Німеччина (GIZ) – блочно-модульні котельні загальною потужністю 16 мегават;
- Швейцарія – до 500 тисяс євро для Харківщини та Київщини;
- Японія – 140 генераторів малої та середньої потужності, 60 трансформаторів, 2 когенераційні установки;
- Франція – понад 100 генераторів загальною потужністю 13 мегават та інше обладнання.
До слова, Кулеба подякував урядам і громадянам країн-учасниць зустрічі, Євросоюзу, міжнародним організаціям і фінансовим інституціям – за спільну підготовку до опалювального сезону та оперативну допомогу протягом останніх тижнів.
Засідання "енергетичного Рамштайну" 23 січня / Фото Кулеба
Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що за дорученням Володимира Зеленського відомство працює зі всіма партнерами задля залучення додаткових внесків, а за дорученням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко – разом з міністерством енергетики скликає "енергетичний Рамштайн".
Що відомо про іншу допомогу Україні?
Раніше стало відомо про прибуття в Україну чергових вантажів з Азербайджану, Словаччини та Чехії. Країни передали генератори, трансформатори, кабелі, медичне обладнання та іншу гуманітарну допомогу.
Однак на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, за словами ведучої 24 Каналу Андріани Кучер, в епіцентрі уваги опинилася ескалація довкола Гренландії та питання єдності НАТО, тоді як війна в Україні та допомога їй на другому плані. Через це наша делегація зосередилася на тому, що питання безпеки Альянсу та України – дуже пов'язані.