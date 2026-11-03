Ворог атакував енергетику десятки разів за добу: у трьох регіонах складна ситуація з електрикою

Вночі та вранці росіяни завдали масованого удару по українській енергетиці. У деяких регіонах все ще триває атака ворога.

Що відомо про удар по енергетиці

Під ударом – енергетичні об’єкти у 10 областях, про що повідомили у Міністерстві енергетики України.

Зокрема, у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.

Лише протягом минулої доби ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру понад 20 разів,

– наголосили у Міненерго.

Найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині.

Важливо! Унаслідок пошкоджень та зниження напруги у Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення, але протягом доби ситуація може змінюватися.

Нагадаємо, що Росія не припиняє енергетичний терор. Лише протягом минулого тижня окупанти атакували українську енергетику та нафтогазовий сектор майже 100 разів.

Крім того, у ніч на 3 листопада ворог масовано вдарив по трьох теплоелектростанціях компанії ДТЕК, що призвело до зупинки генерації на цих об'єктах та суттєво збільшило навантаження на всю мережу.

Вранці 3 листопада у Харкові виникли проблеми з опаленням та гарячою водою внаслідок атак ворога. Також змінилася робота метрополітену – він працює з перебоями.

На Житомирщині без світла залишилися понад 100 населених пунктів, а на Вінниччині ушкоджено об’єкти критичної інфраструктури.