Росія продовжує бити по Україні: ворог атакував енергетику понад 100 разів за тиждень

Росія продовжує бити по об’єктах енергоінфраструктури України. Ситуація залишається напруженою. Аварійно-відновлювальні роботи тривають всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Хто залишився без світла внаслідок обстрілів Росії

Станом на ранок через цілеспрямовані удари по інфраструктурі знеструмлено споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях, про що повідомили в Укренерго.

Через суттєві пошкодження обладнання енергетики змушені запровадити графіки відключень світла для всіх категорій споживачів.

Для промисловості наразі діють графіки обмеження потужності.

Водночас для побутових споживачів застосовують графіки погодинних відключень обсягом від однієї до трьох черг.

Важливо! Крім того, у Харківській та Полтавській областях зранку довелося вдатися до екстрених заходів та застосувати графіки аварійних відключень.

У Міненерго наголосили: протягом минулого тижня Росія 116 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор.

Загалом зафіксовано 161 інцидент, що призвів до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 13 листопада без електропостачання опинилися мешканці одразу 12 областей України. Головною ціллю ворога стали високовольтні підстанції, які забезпечують транзит енергії між регіонами.

Також 15 листопада серйозних ударів зазнали Запорізька та Дніпропетровська області. Крім світла, там також виникли перебої з водопостачанням та опаленням.