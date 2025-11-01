Канада виділяє Україні понад 60 мільйонів доларів на відновлення енергетики
- Канада виділяє Україні 60 мільйонів канадських доларів для відновлення енергетичних об'єктів України та стабілізації системи напередодні зими.
- Близько 50 мільйонів з цієї суми буде використано на закупівлю й доставку компресорів природного газу до Харківщини.
Іноземні партнери надають гроші Україні на відновлення енергетики та проходження опалювального сезону. Канада також доєдналася до ініціативи й надає 60 мільйонів канадських доларів.
На що витратять гроші від Канади?
Канада надає частину свого 70-мільйонного траншу для Фонду підтримки енергетики України, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Канади.
Цього разу це 60 мільйонів канадських доларів (більше 44 мільйонів доларів США).
Раніше вже було відправлено 10 мільйонів траншу, аби допомогти Україні відновити критичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами,
– заявили у МЗС.
Зазначається, що близько 50 мільйонів з цієї суми буде використано на закупівлю й доставку до Харківщини компресорів природного газу. Це обладнання необхідне для відновлення енергетичних поставок та стабілізації системи напередодні зими.
Загалом після початку повномасштабного російського вторгнення Канада вже надала Україні різноманітної допомоги на понад 16 мільярдів доларів.
Нагадаємо, що держави "Групи семи" продовжать сприяти у відбудові енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну заяву, яку ухвалили за підсумками зустрічі міністрів енергетики й довкілля країн G7.
У заяві йдеться про те, що G7 працюватиме над підтримкою енергетичних потреб української економіки та населення. Таким чином, країни "Групи семи" підтримуватимуть зусилля України з ремонту й відновлення критично важливої енергетичної інфраструктури.
Стан енергосистеми України та прогноз на опалювальний сезон
Україна планує до кінця 2025 року захистити 100 об'єктів енергетики, використовуючи мобільні вогневі групи, РЕБ, ППО та фізичний захист. За 2023 рік Агентство відновлення захистило 22 об'єкти "Укренерго" з 46 елементами захисту, з яких 38 завершено, а 8 будуть завершені до кінця року.
Енергосистема України й газова інфраструктура працюють на 60% від довоєнної потужності через російські обстріли. Україна змушена збільшити імпорт природного газу для опалювального сезону через нестачу запасів, тож населення закликають готуватися до важкої зими.
Україна накопичила ресурси для підтримки енергосистеми, але відновлення після обстрілів залежить від безпекової ситуації. Енергетики відремонтували 10 ГВт потужності та створили резерви обладнання, а уряд забезпечив ресурси для опалювального сезону.