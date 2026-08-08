Сербія виділить 2 мільйони гривень на підтримку української енергетики, – Зеленський

Сербія підтримає українську енергетику, виділивши для цього два мільйони євро. Країни також обговорили спільні економічні та логістичні проєкти.

Про це 8 серпня повідомив Володимир Зеленський після зустрічі із прем'єр-міністром Сербії Джуро Мацутом.

Допомога українській енергетиці

Президент України розповів сербському прем'єру про наслідки російських масованих ударів по українських містах.

Сторони обговорили підготовку до зими. У цьому контексті Сербія ухвалила рішення виділити 2 мільйони євро на підтримку української енергетики.

Також Зеленський і Мацут обговорили розвиток Дунайського коридору та зміцнення зв'язків між Україною, Західними Балканами та Європейським Союзом.

Стало відомо й те, що Сербія долучиться до відбудови України.

Дякую за готовність долучитися до відновлення одного з наших постраждалих міст,

– написав український лідер.

Нещодавно Зеленський повідомляв, що росіяни атакували фактично усі електростанції та ТЕС в нашій державі. Ворог не перебирає цілі, а руйнує багато вокзалів, лікарень, університетів та цивільних підприємств.

А президент Сербії Александр Вучич заявив, що не бачить способів швидкого завершення війни Росії проти України, а ця зима, мовляв, буде важкою.