Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Сербії Александром Вучичем.

Наслідки війни в Україні

За словами Зеленського, в Україні внаслідок російських атак фактично не залишилось неушкоджених електростанцій. До того ж через дії ворога розбито багато вокзалів, лікарень, університетів і цивільних підприємств.

Ба більше, росіяни атакували та пошкодили всі теплові електростанції в країні.

Російські ракети націлені саме на те, щоб зробити життя українців нестерпним,

– додав Зеленський.

Український лідер зазначив, що відновлення України та підтримка енергетичного сектору були серед основних питань під час його переговорів з Александром Вучичем.

До речі, президент Сербії каже, що не бачить способів швидкого завершення війни Росії проти України, але його країна та міжнародна спільнота "дуже хочуть цього". Вучич вважає, наступна зима буде важкою, зокрема для України.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль попереджав, що Україна може зіткнутися з найважчою зимою від початку повномасштабної війни. Росія, за його словами, змінила тактику атак і тепер б'є не лише по енергетиці, а й по водній інфраструктурі.