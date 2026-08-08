Об этом 8 августа сообщил Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом.

Помощь украинской энергетике

Президент Украины рассказал сербскому премьеру о последствиях массированных ударов России по украинским городам.

Стороны обсудили подготовку к зиме. В этом контексте Сербия приняла решение выделить 2 миллиона евро на поддержку украинской энергетики.

Также Зеленский и Мацут обсудили развитие Дунайского коридора и укрепление связей между Украиной, Западными Балканами и Европейским союзом.

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Стало известно также, что Сербия присоединится к восстановлению Украины.

"Спасибо за готовность присоединиться к восстановлению одного из наших пострадавших городов",

– написал украинский лидер.

Недавно Зеленский сообщал, что россияне атаковали фактически все электростанции и ТЭС в нашем государстве. Враг не перебирает цели, а разрушает много вокзалов, больниц, университетов и гражданских предприятий.

А президент Сербии Александр Вучич заявил, что не видит способов скорейшего завершения войны России против Украины, а эта зима, мол, будет тяжелой.