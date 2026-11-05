Росія завдала десятків ударів по енегретиці з 2 листопада: що відбувається в енергосистемі

Ворог не припиняє спроб занурити країну в суцільну темряву, завдаючи нових ударів по критичній інфраструктурі. Лише від початку цього тижня російські війська завдали 78 цілеспрямованих ударів по енергетичних об'єктах України.

Що відбувається в енергосистемі просто зараз

Станом на ранок 5 листопада нові знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

Лише від початку цього тижня, з 2 листопада, ворог завдав 78 цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через значні руйнування обладнання у Києві та Київській області вимушено застосовуються жорсткі мережеві обмеження, а ремонтні бригади працюють цілодобово.

У більшості інших областей наразі діють графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів, а для промисловості запроваджено ліміти потужності.

У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, часто ризикуючи власною безпекою. Загроза повторних атак ускладнює та сповільнює відновлення,

– наголосив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Нагадаємо, що уряд планує передати столиці 10 додаткових генераторів. Вони потрібні для забезпечення роботи водоканалу через наслідки російських атак. Ще 21 генератор спрямують до 12 громад в регіонах.

Зокрема, в Києві вже збудували мініелектростанції загальною потужністю 16 мегаватів задля боротьби з перебоями у водопостачанні. Крім того, розпочався опалювальний сезон – житлові будинки підключають до тепла.