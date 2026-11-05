Чи будуть тривалі відключення: експерт розповів, до чого готуватися українцям узимку

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, ворог випустив по цих трьох електростанціях не один десяток крилатих ракет та сотні дронів. Втім, завдяки цілодобовій роботі енергетиків об'єкти згодом знову стануть до ладу, хоч і не в повному обсязі генерації.

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Чи можливо повністю захистити енергооб'єкт?

Як наголосив Рябцев, пасивний інженерний захист не здатен повністю захистити відкриті розподільчі пристрої та лінії електропередач від російських атак. Для цього потрібен комплексний захист разом із ППО та засобами радіоелектронної боротьби.

Не можна захистити великі та відкриті об'єкти залізобетоном. Нам потрібен активний комплексний захист: протиракетна та протиповітряна оборона, а також засоби радіоелектронної боротьби– підкреслив фахівець.

Також експерт звернув увагу на проблеми із закупівлями та реалізацією проєктів захисту. Через намагання максимально зекономити бюджетні кошти на тендерах перемагають компанії без необхідного обладнання та техніки, що призводить до затягування термінів і зниження якості робіт.

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Експерт оцінив ситуацію в енергетиці: дивіться відео 24 Каналу

Чого очікувати взимку?

Росія вже нарощує атаки на українську енергетику. З появою реактивних дронів проблеми для енергетики зростають. Варто очікувати тривалих відключень, але без катастрофічних сценаріїв. Найскладнішою ситуація буде для Харкова, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, Сум, Дніпра та Києва.

Я не бачу якогось відверто песимістичного сценарію чи блекаутів взимку, бо для цього не бачу об'єктивних підстав. Обмеження будуть, але система збереже свою цілісність. Енергетика працюватиме– сказав Рябцев.

Раніше компанія ДТЕК оприлюднила кадри руйнувань своїх теплоелектростанцій після масованого обстрілу 3 листопада. Одразу три об'єкти припинили генерацію.