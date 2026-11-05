Будут ли длительные отключения: эксперт рассказал, к чему украинцам следует готовиться зимой

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, противник выпустил по этим трем электростанциям не один десяток крылатых ракет и сотни дронов. Впрочем, благодаря круглосуточной работе энергетиков объекты впоследствии снова будут введены в строй, хотя и не на полную мощность.

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Возможно ли полностью защитить энергообъект?

Как подчеркнул Рябцев, пассивная инженерная защита не способна полностью защитить открытые распределительные устройства и линии электропередач от российских атак. Для этого нужна комплексная защита в сочетании с ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы.

Невозможно защитить большие и открытые объекты железобетоном. Нам нужна активная комплексная защита: противоракетная и противовоздушная оборона, а также средства радиоэлектронной борьбы– подчеркнул специалист.

Также эксперт обратил внимание на проблемы с закупками и реализацией проектов защиты. Из-за стремления максимально сэкономить бюджетные средства на тендерах побеждают компании без необходимого оборудования и техники, что приводит к затягиванию сроков и снижению качества работ.

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Эксперт оценил ситуацию в энергетике: смотрите видео 24 Канала

Чего ожидать зимой?

Россия уже наращивает атаки на украинскую энергетику. С появлением реактивных дронов проблемы для энергетики усиливаются. Стоит ожидать длительных отключений, но без катастрофических сценариев. Наиболее сложной ситуация будет для Харькова, Запорожья, Херсона, Николаева, Сум, Днепра и Киева.

Я не вижу какого-то откровенно пессимистического сценария или блэкаутов зимой, потому что для этого не вижу объективных оснований. Ограничения будут, но система сохранит свою целостность. Энергетика будет работать– сказал Рябцев.

Ранее компания ДТЭК опубликовала кадры разрушений на своих теплоэлектростанциях после массированного обстрела 3 ноября. Сразу три объекта прекратили выработку электроэнергии.