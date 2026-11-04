Остановились сразу три станции: ДТЭК показал кадры разрушенных ТЭС после атаки

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании ДТЭК.

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В каком состоянии находятся ТЭС ДТЭК?

Согласно обнародованным материалам, на энергетических предприятиях зафиксированы колоссальные повреждения технологических цехов и производственного оборудования.

На опубликованных фотографиях видны разрушенные перекрытия корпусов, разбитые металлоконструкции и искореженные узлы генерации, оказавшиеся под завалами в результате вражеских ударов.

Последствия удара по ТЭС / ДТЭК

Специалисты предприятий расчищают завалы и проводят тщательную дефектацию поврежденного оборудования, чтобы оценить реальные масштабы разрушений и перспективы восстановления.

Из-за масштабных повреждений теплоэлектростанции не могут производить электроэнергию, что создало дополнительную экстремальную нагрузку на всю объединенную энергосистему страны.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, в ночь на 3 ноября российские войска нанесли массированный удар по объектам генерации, в результате чего Россия совершила атаку на три ТЭС компании ДТЭК и электросети.

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Кроме того, ранее мы писали, что из-за повреждения магистральных сетей Украинские АЭС снизили мощность генерации, что вынудило энергетиков ввести ограничения для потребителей во многих областях.

Отметим, что ситуация с электричеством, в частности, в Киеве остается критической. В течение дня 4 ноября энергетики несколько раз пытались вернуться к графикам отключений. Однако из-за сложной ситуации преимущественно действовали экстренные отключения.

При этом некоторые жители столицы вышли на дорогу и у перекрывал движение транспорта.Речь идет об улице Иорданской на Оболони и участке возле станции метро "Житомирская".