В Киеве люди перекрыли дороги из-за длительных отключений света, – соцсети

Из-за перекрытия движение транспорта на этих участках затруднено, сообщают местные группы в соцсетях.

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Киевляне вышли на дороги из-за отключений электричества

На улице Иорданской дорогу перекрыли жители дома №24. Люди жалуются, что почти пять суток не имеют стабильного электроснабжения, а свет, по их словам, включают лишь примерно на 20 минут.

Также сообщается о перекрытии дороги в районе Академгородка, недалеко от станции метро "Житомирская". Попередньо, люди вышли на протест из-за длительных отключений электроэнергии.

Киевляне протестуют из-за проблем с электроснабжением: смотрите видео

В настоящее время движение транспорта на указанных участках затруднено. Информация о причинах перекрытия и ситуации на местах требует официального подтверждения.

Напомним, в Киеве, Киевской и ряде других областей 4 ноября вновь ввели экстренные отключения электроэнергии. Энергетики продолжают устранять повреждения в регионе, приостанавливая ремонтные работы только во время воздушных тревог.

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В Черниговской области по распоряжению Укрэнерго применили сразу пять очередей графика аварийных отключений.

Ранее в течение ночи энергетикам удалось частично стабилизировать ситуацию после российских атак и вернуть большинство регионов к почасовым графикам. В то же время из-за новых обстрелов и повреждений, полученных в предыдущие дни, без электричества оставались потребители в шести областях, в частности в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской и Херсонской.

"Укрэнерго" призывает украинцев экономно расходовать электроэнергию и следить за сообщениями операторов систем распределения, ведь ситуация может меняться.