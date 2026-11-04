У Києві люди перекрили дороги через тривалі відключення світла, – соцмережі

Через перекриття рух транспорту на цих ділянках ускладнений, повідомляють місцеві пабліки.

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Кияни вийшли на дороги через блекаути

На вулиці Йорданській дорогу перекрили мешканці будинку №24. Люди скаржаться, що майже п'ять діб не мають стабільного електропостачання, а світло, за їхніми словами, вмикають лише приблизно на 20 хвилин.

Також повідомляють про перекриття дороги в районі Академмістечка, неподалік станції метро "Житомирська". Попередньо, люди вийшли на протест через тривалі відключення електроенергії.

Кияни протестують через проблеми з електропостачанням: дивіться відео

Наразі рух транспорту на згаданих ділянках ускладнений. Інформація про причини перекриття та ситуацію на місцях потребує офіційного підтвердження.

Нагадаємо, у Києві, Київській та низці інших областей 4 листопада знову запровадили екстрені відключення електроенергії. Енергетики продовжують ліквідовувати пошкодження в регіоні, призупиняючи ремонтні роботи лише під час повітряних тривог.

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У Чернігівській області за командою Укренерго застосували одразу п'ять черг графіка аварійних відключень.

Раніше протягом ночі енергетикам вдалося частково стабілізувати ситуацію після російських атак і повернути більшість регіонів до погодинних графіків. Водночас через нові обстріли та пошкодження попередніх днів знеструмленими залишалися споживачі у шести областях, зокрема Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській та Херсонській.

Укренерго закликає українців ощадливо споживати електроенергію та стежити за повідомленнями операторів систем розподілу, адже ситуація може змінюватися.