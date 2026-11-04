В Киеве и области – экстренные отключения электричества

Как сообщили в энергетической компании ДТЭК, в настоящее время отменить экстренные отключения электроэнергии в столице не удается из-за сложной ситуации в энергосистеме.

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Какова ситуация в энергетике

Специалисты продолжают устранять повреждения в Киеве, приостанавливая ремонтные работы исключительно во время воздушных тревог.

По распоряжению Укрэнерго аналогичные экстренные меры введены также на территории Киевской области.

Энергетики отмечают, что во время таких отключений не действуют какие-либо стабильные временные интервалы, а потребителей будут информировать в случае изменения оперативной обстановки.

Между тем пресс-служба Черниговского городского совета сообщила, что по распоряжению Укрэнерго в Черниговской области введены сразу 5 очередей графика аварийных отключений. Специальный режим ограничений будет действовать до отдельного распоряжения главного диспетчера энергосистемы.

Узнать о личном статусе электроснабжения потребители могут на официальном портале "Черниговоблэнерго", а также с помощью ботов в Viber и Telegram.

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Напомним, что были масштабные перебои в столице 3 ноября. Из-за удара по региональному узлу возникли проблемы с водоснабжением и остановился электротранспорт.

А 4 ноября Россия атаковала дронами энергетический объект на Волыни. Свет в домах местных жителей к утру уже восстановили.

Страна-террористка наносила удары и по энергетике Тернопольской области, а также целенаправленно атаковала энергообъект в Кировоградской области.