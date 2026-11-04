В Киеве и области – экстренные отключения электричества / Depositphotos
В Киеве, Киевской и Черниговской областях 4 ноября ввели аварийные и экстренные отключения электроэнергии. Почасовые графики электроснабжения временно не действуют по распоряжению Укрэнерго.
Как сообщили в энергетической компании ДТЭК, в настоящее время отменить экстренные отключения электроэнергии в столице не удается из-за сложной ситуации в энергосистеме.
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Специалисты продолжают устранять повреждения в Киеве, приостанавливая ремонтные работы исключительно во время воздушных тревог.
По распоряжению Укрэнерго аналогичные экстренные меры введены также на территории Киевской области.
Энергетики отмечают, что во время таких отключений не действуют какие-либо стабильные временные интервалы, а потребителей будут информировать в случае изменения оперативной обстановки.
Между тем пресс-служба Черниговского городского совета сообщила, что по распоряжению Укрэнерго в Черниговской области введены сразу 5 очередей графика аварийных отключений. Специальный режим ограничений будет действовать до отдельного распоряжения главного диспетчера энергосистемы.
Узнать о личном статусе электроснабжения потребители могут на официальном портале "Черниговоблэнерго", а также с помощью ботов в Viber и Telegram.
Напомним, что были масштабные перебои в столице 3 ноября. Из-за удара по региональному узлу возникли проблемы с водоснабжением и остановился электротранспорт.
А 4 ноября Россия атаковала дронами энергетический объект на Волыни. Свет в домах местных жителей к утру уже восстановили.
Страна-террористка наносила удары и по энергетике Тернопольской области, а также целенаправленно атаковала энергообъект в Кировоградской области.
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