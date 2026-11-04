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Россия атаковала дронами энергообъект на Волыни

София Рожик
Атака дронов на Волынь

Россия совершила атаку с помощью дронов против энергообъекта на Волыни / Getty Images

4 ноября российские беспилотники провели атаку на энергетический объект в Ковельском районе на Волыни. В результате атаки в регионе возникли перебои с электроснабжением.

Об этом сообщили в Волынской областной государственной администрации.

 
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Что известно об атаке

В течение последних суток Россия активно наносила удары по украинской энергосистеме. Часть беспилотников была направлена непосредственно на Волынь, что привело к временным аварийным отключениям сети.

Из-за повреждения энергообъекта значительная часть области вечером осталась без стабильного электроснабжения.

Специалисты оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам. По состоянию на 09:00 ситуация в регионе полностью под контролем: все обесточенные населенные пункты восстановлены, и абоненты снова имеют электроснабжение.

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Напомним, что в целом в ночь на 4 ноября оккупанты выпустили по территории Украины 310 ударных беспилотников различных типов, из которых противовоздушная оборона ликвидировала 272 дрона.

В частности, Россия совершила атаку дронами на энергетику Тернопольской области. Также предпринимались попытки поразить энергообъект в Кировоградской области.

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