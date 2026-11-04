Росія атакувала дронами енергооб'єкт на Волині

Про це повідомили у Волинській ОВА.

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Що відомо про атаку

Упродовж останньої доби Росія активно била по українській енергосистемі. Частина безпілотників була спрямована безпосередньо на Волинь, що спричинило тимчасові аварійні відключення мережі.

Через пошкодження енергооб'єкта значна частина області ввечері опинилася без стабільного електропостачання.

Фахівці оперативно взялися за аварійно-відновлювальні роботи. Станом на 09:00 ситуація в регіоні повністю контрольована: усі знеструмлені населені пункти заживили, а абоненти знову мають електропостачання.

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Нагадаємо, що загалом у ніч проти 4 листопада окупанти випустили по території України 310 ударних безпілотників різних типів, із яких протиповітряна оборона ліквідувала 272 дрони.

Зокрема, Росія атакувала дронами енергетику Тернопільщини. Також вони намагалися поцілити в енергооб'єкт на Кіровоградщині.