Летіло понад 300 БпЛА, серед них – 81 реактивний: скільки російських цілей збила ППО за ніч

Про це повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ, зазначивши, що повітряний напад тривав із 18:00 3 листопада.

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Що відомо про атаку

До відбиття масованого удару залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

За даними військових, загалом противник застосував дрони типу Shahed, "Гербера" та апарати-імітатори "Пародія". Серед них зафіксували 81 реактивний апарат. Пуски здійснювали з території Росії – районів міст Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих Донецька та кримського Гвардійського.

Станом на 8:00 4 листопада протиповітряна оборона збила та подавила 272 безпілотники, зокрема 64 реактивні.

Зафіксовано влучання на 19 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще на 15 локаціях.

Водночас понад 20 ударних БпЛА ще перебувають у повітряному просторі, тож бойова робота триває.

Нагадаємо, що росіяни вдарили по підприємству у Дніпрі. Спалахнула пожежа, є поранені.

Також Росія атакувала дронами енергетику Тернопільщини. Гучно було й на Рівненщині та інших регіонах України.