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Росія вдарила дронами по енергетиці Тернопільщини

Софія Рожик
Атака дронів на Тернопільський район

Росія вдарила дронами по енергетиці Тернопільщини / Depositphotos

Російські ударні безпілотники в ніч проти 4 листопада атакували Тернопільську область. Унаслідок влучання зазнав пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

 
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Що відомо про атаку на Тернопільщину

Під атакою опинився Тернопільський район.

Після влучання на місце події невідкладно виїхали всі відповідні служби. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару.

Екстрені бригади оцінюють масштаб руйнувань і проводять першочергові заходи для відновлення стабільної роботи мереж.

Інформація щодо можливих постраждалих або знеструмлень наразі уточнюється.

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Нагадаємо, 1 листопада російські війська вдарили по енергетиці у Кременецькій громаді. Унаслідок того обстрілу повністю або частково без світла залишилися 12 населених пунктів.

А увечері 3 листопада Росія ударив по енергетиці Житомирщини, під атакою був також Ковель на Волині.

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