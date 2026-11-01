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12 населених пунктів без світла: Росія вдарила по об'єкту енергетики на Тернопільщині

Данило Жоров
Росія вдарила по енергетиці у Кременецькій громаді

На Тернопільщині 12 населених пунктів без світла внаслідок удару ворога / Getty Images (ілюстративне)

Російські війська 1 листопада атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Кременецькій громаді. Унаслідок ворожого удару повністю або частково знеструмлені 12 населених пунктів.

Про це повідомив голова Тернопільської ОДА Тарас Пастух.

 
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Які наслідки обстрілу?

У неділю, 1 листопада Росія завдала ударі по Тернопільській області. Ціллю агресора стала енергетика. Внаслідок обстрілу 12 населених пунктів у Кременецькій громаді залишились без світла.

На місці влучання негайно розпочали ремонтні роботи. Бригади фахівців докладають зусиль, аби якнайшвидше заживити знеструмлені оселі та стабілізувати роботу локальних мереж.

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Також жителів закликали не нехтувати власною безпекою під час оголошення тривог. За словами Тараса Пастуха, загроза ворожих ударів залишається реальною, тому важливо обов'язково перебувати в укриттях.

Нагадаємо, російська армія продовжує цілеспрямований терор української енергосистеми. Зокрема, у Міністерстві енергетики України розповіли, що протягом осені окупанти завдали сотні ударів по підстанціях і генерувальних потужностях, пошкодивши понад 800 одиниць критичного обладнання.

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