12 населённых пунктов без света: Россия ударила по объекту энергетики на Тернопольщине

В Тернопольской области 12 населенных пунктов остались без света в результате удара противника / Getty Images (иллюстративное изображение)
1 ноября российские войска провели атаку на объект энергетической инфраструктуры в Кременецкой общине. В результате вражеского удара 12 населенных пунктов оказались полностью или частично обесточены.
Об этом сообщил председатель Тернопольской ОГА Тарас Пастух.
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Каковы последствия обстрела?
1 ноября Россия нанесла удар по Тернопольской области. Целью агрессора стала энергетика. В результате обстрела 12 населенных пунктов в Кременецкой общине остались без света.
На месте попадания немедленно начались ремонтные работы. Бригады специалистов прилагают усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение обесточенных домов и стабилизировать работу локальных сетей.
Прогнозы
Также жителей призвали не пренебрегать собственной безопасностью во время объявления тревог. По словам Тараса Пастуха, угроза вражеских ударов остается реальной, поэтому важно обязательно находиться в укрытиях.
Напомним, российская армия продолжает целенаправленный террор против украинской энергосистемы. В частности, в Министерстве энергетики Украины сообщили, что осенью оккупанты нанесли сотни ударов по подстанциям и генерирующим мощностям, повредив более 800 единиц критически важного оборудования.
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