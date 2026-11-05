Россия нанесла десятки ударов по энергетике с 2 ноября: что происходит в энергосистеме

Что происходит в энергосистеме прямо сейчас

По состоянию на утро 5 ноября новые отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Только с начала этой недели, со 2 ноября, враг нанес 78 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре– говорится в сообщении.

Важно! Наиболее сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за значительных разрушений оборудования в Киеве и Киевской области вынужденно применяются жесткие сетевые ограничения, а ремонтные бригады работают круглосуточно.

В большинстве других областей в настоящее время действуют графики почасовых отключений света для бытовых потребителей, а для промышленности введены лимиты мощности.

Во всех пострадавших регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, часто рискуя собственной безопасностью. Угроза повторных атак затрудняет и замедляет восстановление– подчеркнул первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

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Напомним, что правительство планирует передать столице 10 дополнительных генераторов. Они необходимы для обеспечения работы водоканала из-за последствий российских атак. Еще 21 генератор направят в 12 общин в регионах.

В частности, в Киеве уже построили мини-электростанции общей мощностью 16 мегаватт для борьбы с перебоями в водоснабжении. Кроме того, начался отопительный сезон – жилые дома подключают к отоплению.