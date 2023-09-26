В Україні на максимальну потужність вивели сім активних енергоблоків, – "Енергоатом"

"Енергоатом" вивів на максимальну потужність усі енергоблоки в Україні. В майбутньому планують запустити ще один блок.

Енергоатом вивів енергоблоки на максимальну потужність

25 вересня ДП "НАЕК "Енергоатом" вивів на максимальну потужність усі сім працюючих атомних енергоблоків. Раніше потужність була обмежена через умови роботи ринку, але у зв'язку з цим рішенням вона збільшилася на 300 мегаватів.

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Сумарна потужність атомної генерації наразі становить 6400 МВт. Завершено перевантаження і ведуться пускові операції на ще одному енергоблоці, який незабаром також буде включений в роботу,

– йдеться у повідомленні.

Також регулятор нагадав, що нині триває наймасштабніша ремонтна кампанія в енергетиці. В межах неї енергоблоки виводяться з планових ремонтів, щоб максимально підготуватися до проходження осінньо-зимового періоду.

Чи готова енергосистема України до зими

Володимир Кудрицький розповів, що нині завершується ремонт та підготовка енергосистеми України до зими.

Володимир Кудрицький Голова "Укренерго" Якщо говорити про мережу "Укренерго", то ми вже сьогодні готові транспортувати зимові обсяги електроенергії. Наразі обмежень ні по мережі, ні по виробництву електроенергії немає.

За його словами, Україна посилила інженерний захист всіх видів енергооб'єктів магістрального рівня. Також триває ремонт системи генерації.

Також ми маємо хороший досвід протидії масованим атакам, знаємо, як втримати систему. Наші героїчні сили ППО також демонструють дуже високі результати … Тому думаю, що зиму точно пройдемо. Можуть бути складності, пов’язані з обстрілами, але енергосистема не розвалиться, енергосистема буде працювати. Впораємося,

– підсумував він.

Він повідомив, що росіянам навряд чи вдасться здивувати українців цього року.