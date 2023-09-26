Энергоатом вывел энергоблоки на максимальную мощность

25 сентября ГП "НАЭК "Энергоатом" вывел на максимальную мощность все семь работающих атомных энергоблоков. Ранее мощность была ограничена из-за условий работы рынка, но в связи с этим решением она увеличилась на 300 мегаватт.

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Суммарная мощность атомной генерации составляет 6400 МВт. Завершены перегрузки и ведутся пусковые операции на еще одном энергоблоке, который в скором времени также будет включен в работу,

– говорится в сообщении.

Также регулятор напомнил, что сейчас идет самая масштабная ремонтная кампания в энергетике. В ней энергоблоки выводятся из плановых ремонтов, чтобы максимально подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода.

Готова ли энергосистема Украины к зиме

Владимир Кудрицкий рассказал, что сейчас завершается ремонт и подготовка энергосистемы Украины к зиме.

Владимир Кудрицкий Глава "Укрэнерго" Если говорить о сети "Укрэнерго", то уже сегодня готовы транспортировать зимние объемы электроэнергии. Пока ограничений ни по сети, ни по производству электроэнергии нет.

По его словам, Украина ужесточила инженерную защиту всех видов энергообъектов магистрального уровня. Также идет ремонт системы генерации.

Также у нас есть хороший опыт противодействия массированным атакам, знаем, как удержать систему. Наши героические силы ПВО также демонстрируют очень высокие результаты… Потому думаю, что зиму точно пройдем. Возможны сложности, связанные с обстрелами, но энергосистема не развалится, энергосистема будет работать. Справимся,

– подытожил он.

Он сообщил, что россиянам вряд ли удастся удивить украинцев в этом году.