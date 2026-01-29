Перша партія енергообладнання від Німеччини вже в Україні: Свириденко розповіла, чим допомогли

У складній енергетичній ситуації внаслідок російських обстрілів Україна не залишилась сама. Регулярна, інколи – збільшена, підтримка від партнерів допомагає ліквідувати наслідки атак та повернути світло й тепло в будинки українців. Німеччина це розуміє якнайкраще.

Яку допомогу отримали від Німеччини?

Про те, чим допоміг німецький уряд і як можемо використати цю допомогу, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Дивіться також Франція надасть Україні енергетичну підтримку: які міста отримають допомогу від Парижу

У повідомленні прем'єрки йдеться, що це перша партія допомоги з енергетичним обладнанням, яку Україна отримала в межах екстреної підтримки Німеччини.

Важливо! Пакет допомоги збільшили до 120 мільйонів євро.

Перша партія допомоги має дві когенераційні установки, генератори та іншу критично необхідну техніку. Усе це вже передали в роботу, адже йдеться про забезпечення теплом і світлом 86 тисяч киян. Зокрема техніка допоможе заживити житлові будинки, лікарні, садочки та школи.

Ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 мегавата та 76 модульних котелень прибудуть до України найближчим часом. Це забезпечення світлом та теплом мільйони людей по всій країні,

– каже Свириденко.

Крім того, в пакеті екстреної допомоги надійдуть:

300 сонячних станцій;

375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання;

15 мобільних гібридних генераторів;

10 пелетних систем опалення;

45 одиниць будівельної техніки для ремонтів.

Німеччина є одним з найбільших надавачів підтримки Україні від початку повномасштабного вторгнення,

– підсумувала міністерка.

Отримання енергетичного обладнання від Німеччини: дивіться відео

Яку ще допомогу очікуємо від Німеччини?

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс в інтерв'ю Суспільному розповів, що до України скоро прибудуть 33 мобільні теплоелектростанції.

Одна така мобільна електростанція зможе запезпечити теплом і світлом десятки тисяч людей.

Отже, ці 33 установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей в Україні. Виклик полягає в їх підключенні – так само, як і з генераторами, – але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше,

– пояснив посол.

Що ще відомо про допомогу Україні від партнерів?

Відомо, що Україна отримає 85 додаткових мільйонів євро через Європейський банк. Кошти підуть на закупівлю газу, щоб закрити опалювальний сезон.

Раніше повідомлялося, що Чехія передасть Україні 3,8 мільйона доларів. Ці гроші зібрали місцеві волонтери, щоб допомогти відновити українську енергетику.