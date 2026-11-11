"У нас два недружні сусіди": Литва перебудовує енергосистему за зразком України

Литва вирішила заздалегідь підготуватися до сценаріїв, які Україна вже переживає під час повномасштабної війни. Через близькість до Росії та Білорусі країна хоче зробити свою енергосистему стійкішою до диверсій і пошкодження критичної інфраструктури.

Чому країна перебудовує енергосистему

Литовський оператор електромереж Litgrid оголосив про плани поділити енергосистему країни на сім автономних зон, пише Reuters.

Така модель передбачає, що в разі пошкодження мережі в одному регіоні інші зможуть продовжувати працювати й забезпечувати споживачів електроенергією.

За словами генерального директора Litgrid Андрюса Семешкявічюса, диверсії чи кібератаки можуть призвести до тривалого блекауту. Щоб уникнути цього, енергосистему країни потрібно перебудувати.

Ви бачите, як зростають геополітичні загрози, адже у нас два недружні сусіди, і ми оточені ними,

– наголосив посадовець.

За основу Литва взяла досвід України, яка під час війни змушена підтримувати роботу енергосистеми попри російські удари.

Як працюватиме нова модель

Для реалізації проєкту Литва планує побудувати 10 нових електростанцій загальною потужністю 800 мегаватів. Орієнтовна вартість будівництва становить 880 мільйонів євро.

Нові станції зводитимуть приватні інвестори. Однак до них ставлять жорсткі вимоги:

об'єкти повинні запускатися за 30 хвилин;

забезпечувати гнучке виробництво електроенергії;

і безперервно працювати два тижні у разі надзвичайної ситуації.

Енергетична безпека – це не лише захист інфраструктури, а й здатність продовжувати роботу, коли частина цієї інфраструктури вже пошкоджена або тимчасово недоступна,

– пояснив міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас.

Перші аукціони для залучення інвесторів планують провести у 2027 році, а повністю реалізувати модель – до 2033 року.

Зауважте! Хоча енергетична стратегія Литви передбачала досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, реалії змушують робити ставку на газ, тому нові електростанції, найімовірніше, будуть газовими. Відновлювані джерела просто не здатні гарантувати стабільність постачання під час криз.

Нагадаємо, раніше колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив 24 Каналу, що децентралізація генерації може стати одним зі способів захисту української енергосистеми від російських атак. Тому замість залежності від великих електростанцій важливо розвивати мережу менших об'єктів генерації.