"У нас два недружелюбных соседа": Литва перестраивает энергосистему по образцу Украины

Почему страна реформирует энергосистему

Литовский оператор электросетей Litgrid объявил о планах разделить энергосистему страны на семь автономных зон, пишет Reuters.

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Такая модель предполагает, что в случае повреждения сети в одном регионе остальные смогут продолжать работать и обеспечивать потребителей электроэнергией.

По словам генерального директора Litgrid Андрюса Семешкявичюса, диверсии или кибератаки могут привести к длительному блэкауту. Чтобы этого избежать, энергосистему страны необходимо перестроить.

Вы видите, как растут геополитические угрозы, ведь у нас два недружелюбных соседа, и мы окружены ими– подчеркнул чиновник.

В качестве основы Литва взяла опыт Украины, которая во время войны вынуждена поддерживать работу энергосистемы, несмотря на российские удары.

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Как будет работать новая модель

Для реализации проекта Литва планирует построить 10 новых электростанций общей мощностью 800 мегаватт. Ориентировочная стоимость строительства составляет 880 миллионов евро.

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Новые станции будут строить частные инвесторы. Однако к ним предъявляются жесткие требования:

объекты должны запускаться за 30 минут;

обеспечивать гибкое производство электроэнергии;

и непрерывно работать две недели в случае чрезвычайной ситуации.

Энергетическая безопасность – это не только защита инфраструктуры, но и способность продолжать работу, когда часть этой инфраструктуры уже повреждена или временно недоступна– пояснил министр энергетики Литвы Лукас Савицкас.

Первые аукционы для привлечения инвесторов планируется провести в 2027 году, а полностью реализовать модель – к 2033 году.

Обратите внимание! Хотя энергетическая стратегия Литвы предусматривала достижение климатической нейтральности к 2050 году, реалии заставляют делать ставку на газ, поэтому новые электростанции, скорее всего, будут газовыми. Возобновляемые источники просто не способны гарантировать стабильность поставок во время кризисов.

Напомним, ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий пояснил 24 Каналу, что децентрализация генерации может стать одним из способов защиты украинской энергосистемы от российских атак. Поэтому вместо зависимости от крупных электростанций важно развивать сеть более мелких объектов генерации.