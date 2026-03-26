Одна з країн Азії зупиняє спотові продажі електроенергії: все через війну на Близькому Сході

Станом на зараз Філіппіни призупинили продаж електроенергії на оптовому ринку електроенергії. Причиною цього рішення є ризики постачання палива та цінова волатильність, яка спричинена війні в Ірані.

Що відбувається на Філіппінах на тлі війни в Ірані?

Комісія з регулювання енергетики країни заявила, що очікує завершити розробку зміненої схеми ціноутворення до середи, про що пише Reuters.

Це призупинення – рідкісне втручання держави в один із небагатьох азійських ринків, де рахунки за електроенергію прив’язані до ринкових цін. Воно було запроваджене указом про оголошення загальнонаціонального надзвичайного стану в енергетиці.

Таким чином уряд прагне подолати наслідки конфлікту, зокрема перебоїв у закупівлі палива. Незалежний оператор ринку електроенергії Філіппін демонструє, що середні спотові ціни на електроенергію в країні зросли на 58% цього місяця. Каталізатором стали бойові дії на Близькому Сході, що похитнули постачання палива.

Зверніть увагу! Ціни в регіонах Мінданао та Вісаяс майже подвоїлися, тоді як у більш населеному Лусоні вони зросли на 42%.

Призупинення відповідає планам, про які раніше повідомляла міністерка енергетики Шерон Гарін. Вона зазначала, що уряд втрутиться в ринок, щоб зупинити прогнозоване зростання тарифів на електроенергію.

Тарифи на електроенергію в архіпелазі з населенням понад 100 мільйонів є одними з найвищих у регіоні після Сінгапуру.

За словами комісії, впроваджується змінена схема ціноутворення. Там заявили, що історичні ринкові ціни більше "не відображають поточні умови, позначені геополітичною напруженістю та обмеженнями постачання палива".

Під час призупинення енергосистема працюватиме за правилами, які спрямовані:

на пріоритет відновлюваної енергетики; збереження критичних запасів палива.

Вугільні електростанції можуть отримувати оплату за фіксованою ставкою, а газові – відповідно до контрактних цін,

– йдеться в заяві комісії.

Зауважте! Комісія зазначає, що ринок залишатиметься призупиненим, доки умови не дозволять повернутися до нормальної роботи.

Нагадаємо, що Філіппіни також повернулися до купівлі російської нафти. Про це пише Bloomberg.

Річ у тім, що США послабили санкції проти нафти Росії. А Філіппіни якраз дуже залежні від постачання цього палива.

Зокрема генеральний директор Petron Рамон Анг підтвердив отримання партії нафти від члена ОПЕК+.

