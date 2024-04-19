Яку бюджетну підтримку потребує Україна цього року: відповідь МВФ

Враховуючи, що Україна продовжує боротися з ворогом, необхідна сума дуже значна. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва назвала точну суму.

Яку суму назвали у МВФ

Крісталіна Георгієва вважає, що Україні нині потрібно 42 мільярди доларів.

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Глобальна підтримка України залишається твердою. Однак, війну Росії проти України потрібно припинити, це людська трагедія і перешкода для перспектив зростання світової економіки,

– сказала вона.

Що відомо про заморожені російські активи

Україна може претендувати на заморожені російські активи, які перебувають у різних країнах світу. Загальний обсяг становить 280 мільярдів доларів, з них у Європі – 210 мільярдів доларів, у США – від 5 до 8 мільярдів доларів, а в Японії – приблизно 34 мільярдів доларів.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс оголосив про активне обговорення в ЄС можливості передачі Україні заморожених російських активів, щоб покрити шкоду, завдану військовими діями Росії.

Водночас деякі представники ЄС вважають, що Україна нині має отримувати саме прибуток від заморожених російських активів. Про передання основної суми поки що не йдеться.

В кінці березня 2023 року була схвалена Угода України за Програмою розширеного фінансування на суму 15,6 мільярда доларів. Україна має політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 мільярдів доларів до 2027 року. У 2024 році Україна може отримати від МВФ 5,4 мільярда доларів.