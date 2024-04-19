Яку бюджетну підтримку потребує Україна цього року: відповідь МВФ
19 квітня 2024, 10:38Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Враховуючи, що Україна продовжує боротися з ворогом, необхідна сума дуже значна. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва назвала точну суму.
Яку суму назвали у МВФ
Крісталіна Георгієва вважає, що Україні нині потрібно 42 мільярди доларів.
Читайте також Який курс офіційного долара сьогодні та що буде з ним завтра
Глобальна підтримка України залишається твердою. Однак, війну Росії проти України потрібно припинити, це людська трагедія і перешкода для перспектив зростання світової економіки,
– сказала вона.
Що відомо про заморожені російські активи
- Україна може претендувати на заморожені російські активи, які перебувають у різних країнах світу. Загальний обсяг становить 280 мільярдів доларів, з них у Європі – 210 мільярдів доларів, у США – від 5 до 8 мільярдів доларів, а в Японії – приблизно 34 мільярдів доларів.
- Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс оголосив про активне обговорення в ЄС можливості передачі Україні заморожених російських активів, щоб покрити шкоду, завдану військовими діями Росії.
- Водночас деякі представники ЄС вважають, що Україна нині має отримувати саме прибуток від заморожених російських активів. Про передання основної суми поки що не йдеться.