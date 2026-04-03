Україна може отримати фінансування у сотні мільйонів: Зеленський розповів деталі

Парламент має десять пріоритетних законопроєктів. Їхнє ухвалення надасть змогу Україні отримати зовнішє фінансування.

Що розповів Зеленський щодо фінансування України?

Також є ще п'ять проєктів, які можуть надати додатковий мільярд для державного бюджету, про що повідомив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський Президент України У мене є список головних законопроєктів, які важливі для отримання фінансування. У середу була зустріч з головою фракції та Прем'єр-міністром – ми обговорили ці законопроєкти. Це законопроєкти, які можуть нам принести 360 мільйонів, 380 мільйонів, 400 мільйонів, 440 мільйонів – кожен. Це все пораховано – чіткі суми є.

Він додав, що депутати всіх партій повинні розуміти вагомість цих законопроєктів для українського бюджету. І за деякі з них треба проголосувати у найближчий місяць.

Також є ще 5 дуже важливих, завдяки яким ми можемо отримати додатковий мільярд для державного бюджету. Якщо є питання щодо податкових законопроєктів, їх треба спокійно розбирати,

– зазначив український лідер.

Також Зеленський прокоментував те, що народні депутати останнім часом "не підтримують саме урядові ініціативи". Президент сказав, що законопроєкти від Євросоюзу або від Міжнародного валютного фонду не можуть бути депутатськими, а все, що стосується кандидатства України та отримання траншів – це урядове.

Володимир Зеленський наголосив, що необхідно ухвалити перелік законопроєктів, бо це обов'язок щодо наповнення бюджету та змін в Україні. А якщо комусь не хочеться за це голосувати, то їм "треба дати відповідь, як закрити дефіцит бюджету та як забезпечити інший економічний та політичний захист для України, ніж Євросоюз".

Зверніть увагу! Європейська правда раніше писала, що Україні запропонували фінансування, якщо уряд ухвалить 11 важливих законопроєктів. Крім того, це наблизить країну до членства в ЄС.

Що ще слід знати про фінансування для України?