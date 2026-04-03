Что рассказал Зеленский о финансировании Украины?

Также есть еще пять проектов, которые могут предоставить дополнительный миллиард для государственного бюджета, о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Президент Украины У меня есть список главных законопроектов, которые важны для получения финансирования. В среду была встреча с председателем фракции и Премьер-министром – мы обсудили эти законопроекты. Это законопроекты, которые могут нам принести 360 миллионов, 380 миллионов, 400 миллионов, 440 миллионов – каждый. Это все посчитано – четкие суммы есть.

Он добавил, что депутаты всех партий должны понимать значимость этих законопроектов для украинского бюджета. И за некоторые из них надо проголосовать в ближайший месяц.

Также есть еще 5 очень важных, благодаря которым мы можем получить дополнительный миллиард для государственного бюджета. Если есть вопросы по налоговым законопроектам, их надо спокойно разбирать,

– отметил украинский лидер.

Также Зеленский прокомментировал то, что народные депутаты в последнее время "не поддерживают именно правительственные инициативы". Президент сказал, что законопроекты от Евросоюза или от Международного валютного фонда не могут быть депутатскими, а все, что касается кандидатства Украины и получения траншей – это правительственное.

Владимир Зеленский отметил, что необходимо принять перечень законопроектов, потому что это обязанность по наполнению бюджета и изменений в Украине. А если кому-то не хочется за это голосовать, то им "надо дать ответ, как закрыть дефицит бюджета и как обеспечить другую экономическую и политическую защиту для Украины, чем Евросоюз".

