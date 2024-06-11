НБУ спростив процес фінансування відбудови енергетики в Україні

Національний банк України ухвалив рішення, що посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Кредити для домогосподарств, а також малого та середнього бізнесу на придбання енергообладнання стануть доступнішими.

Що передбачає нове рішення

Тепер банки зможуть нарощувати кредитний портфель в півтора раза, що сприятиме розвитку проєктного кредитування, включаючи швидку відбудову енергетичної інфраструктури.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ці рішення – частина нашої спільної Стратегії, яка допоможе реалізувати децентралізацію енергосистеми України. Ми даємо українським родинам, ОСББ, бізнесу, громадам можливості посилити власну енергетичну стійкість.

Пільгові кредити на енергообладнання, спрощене підключення нових установок, гранти на встановлення сонячної генерації та теплових насосів – це лише частина ініціатив. Держава та громади також встановлюють міні-ТЕЦ по всій країні.

Яка зараз ситуація з енергетикою

В Україні склалася складна ситуація в енергосистемі через російські обстріли останніх декількох місяців. Українська енергетика втратила понад 9 гігаватів потужностей, що спричинило дефіцит електроенергії.

Наразі цей дефіцит зберігається, тому Україна стикається з мережевими обмеженнями щодо передачі електроенергії. Питання щодо збільшення генерації вирішується шляхом відновлення тих об'єктів, які можна відновити, але це вимагає часу.

За час повномасштабної війни Росія знищила понад половину енергетичних потужностей України, знизивши генерацію електроенергії до менш ніж 20 гігаватів. Таким чином, країна втратила понад 30 гігаватів потужностей.