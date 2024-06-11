Что предусматривает новое решение

Теперь банки смогут наращивать кредитный портфель в полтора раза, что будет способствовать развитию проектного кредитования, включая быстрое восстановление энергетической инфраструктуры.

Читайте также Какую сумму денег надо держать в наличных на случай блэкаута

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Эти решения – часть нашей общей Стратегии, которая поможет реализовать децентрализацию энергосистемы Украины. Мы даем украинским семьям, ОСМД, бизнеса, общинам возможности усилить собственную энергетическую устойчивость.

Льготные кредиты на энергооборудование, упрощенное подключение новых установок, гранты на установку солнечной генерации и тепловых насосов – это лишь часть инициатив. Государство и общины также устанавливают мини-ТЭЦ по всей стране.

Какая сейчас ситуация с энергетикой

В Украине сложилась сложная ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов последних нескольких месяцев. Украинская энергетика потеряла более 9 гигаватт мощностей, что повлекло дефицит электроэнергии.

Сейчас этот дефицит сохраняется, поэтому Украина сталкивается с сетевыми ограничениями по передаче электроэнергии. Вопрос об увеличении генерации решается путем восстановления тех объектов, которые можно восстановить, но это требует времени.

За время полномасштабной войны Россия уничтожила более половины энергетических мощностей Украины, снизив генерацию электроэнергии до менее чем 20 гигаватт. Таким образом, страна потеряла более 30 гигаватт мощностей.