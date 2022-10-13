1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування МВФ надійшли в Україну: на що витратять

Фінансування від Міжнародного валютного фонду вже в Україні. Куди спрямують кошти, читайте у тексті.

Як розприділять кошти від Фонду

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі, 1,3 мільярда доларів надійшли в Україну.

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Усі кошти будуть спрямовані на першочергові потреби:

посилення обороноздатності,

виплату пенсій,

соціальні програми й підтримку економіки.

Загаломвід початку повномасштабної війни. Крім цього, найближчим часом спільно з Фондом розпочнеться підготовка до новою спеціальною програмою підтримки, яка запрацює наступного року.

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Ще не все: МВФ підтримав створення постійного економічного форум для підтримки України

Створення економічного форуму під час війни в Україні може прискорити надання Україні нової програми фінансування. Ця програма МВФ може стати рекордною.

Як розповіла директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва під час щорічних зборів Фонду та Світового банку 13 жовтня, новий майданчик забезпечуватиме як фінансову, так і загальну економічну підтримку України.

Пане президент Зеленський, так, ми працюємо над цим, ми зберемо цей форум якнайшвидше,

– відповіла розпорядниця МВФ на заклик Зеленського.

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