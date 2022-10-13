Как распределят средства от Фонда

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем телеграмм-канале, 1,3 миллиарда долларов поступили в Украину.

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Все средства будут направлены на первоочередные нужды:

  • усиление обороноспособности,
  • выплату пенсий,
  • социальные программы и поддержка экономики.

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Еще не все: МВФ поддержал создание постоянного экономического форума для поддержки Украины

Создание экономического форума во время войны в Украине может ускорить предоставление Украине новой программы финансирования. Эта программа МВФ может стать рекордной.

Как рассказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время ежегодного собрания Фонда и Всемирного банка 13 октября, новая площадка будет обеспечивать как финансовую, так и общую экономическую поддержку Украины.

Господин президент Зеленский, да, мы работаем над этим, мы соберем этот форум как можно скорее,
– ответила распорядительница МВФ на призыв Зеленского.