Як розприділять кошти від Фонду
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі, 1,3 мільярда доларів надійшли в Україну.
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Усі кошти будуть спрямовані на першочергові потреби:
- посилення обороноздатності,
- виплату пенсій,
- соціальні програми й підтримку економіки.
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Ще не все: МВФ підтримав створення постійного економічного форум для підтримки України
Створення економічного форуму під час війни в Україні може прискорити надання Україні нової програми фінансування. Ця програма МВФ може стати рекордною.
Як розповіла директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва під час щорічних зборів Фонду та Світового банку 13 жовтня, новий майданчик забезпечуватиме як фінансову, так і загальну економічну підтримку України.
Пане президент Зеленський, так, ми працюємо над цим, ми зберемо цей форум якнайшвидше,
– відповіла розпорядниця МВФ на заклик Зеленського.