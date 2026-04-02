Яка вартість куба газу буде з 1 квітня 2026 року

У квітні 2026 року тариф на газ для побутових споживачів не зміниться. Він і надалі залишатиметься на встановленому раніше рівні. Яка вартість куба газу зараз, читайте далі.

Скільки коштуватиме куб газу у квітні? Більшість українських споживачів обслуговує компанія "Нафтогаз". Її тариф має діяти щонайменше до 30 квітня 2026 року, повідомляє компанія. Читайте також Нафтогаз змінив реквізити: що буде, якщо надіслати кошти на старий рахунок Цікаво! Статистика показує, що "Нафтогаз" обслуговує приблизно 12,5 мільйонів побутових споживачів. Нагадаємо, наразі кубометр у цієї компанії коштує – 7,96 гривні. Йдеться саме про тарифний план "Фіксований". Роман Чумак Колишній очільник групи "Нафтогаз" Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов'язання перед споживачами навіть у надскладних умовах. Важливо! Рішення не підвищувати тариф було ухвалено через дію мораторію на підвищення цін на природний газ. В Україні є і інші постачальники газу. Наразі їхні тарифи такі: ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр;

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Асканія Енерджи" – 9,95 гривні за кубометр;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр і так далі, повідомляє "ГазПравда". Який ще платіж за газ зобов'язані сплачувати українці? Українці мають платити не тільки безпосередньо за газ, а й за його доставлення. Цей платіж щомісяця однаковий. Він вираховується з урахуванням даних за минулий газовий рік.

Платіж за доставлення газу розраховується індивідуально. Грають роль не тільки обсяги споживання, а і встановлені тарифи. Зверніть увагу! Газовий рік – не календарний. Він триває з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного року.