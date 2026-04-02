Яка вартість куба газу буде з 1 квітня 2026 року
2 квітня, 22:55
Анастасія Зорик
Основні тези
  • Тариф на газ для побутових споживачів компанії "Нафтогаз" залишатиметься на рівні 7,96 гривні за кубометр до 30 квітня 2026 року через мораторій на підвищення цін.
  • Інші постачальники газу в Україні мають різні тарифи, наприклад, "Дніпровські енергетичні послуги" – 8,46 гривні за кубометр.

У квітні 2026 року тариф на газ для побутових споживачів не зміниться. Він і надалі залишатиметься на встановленому раніше рівні. Яка вартість куба газу зараз, читайте далі.

Скільки коштуватиме куб газу у квітні?

Більшість українських споживачів обслуговує компанія "Нафтогаз". Її тариф має діяти щонайменше до 30 квітня 2026 року, повідомляє компанія.

Цікаво! Статистика показує, що "Нафтогаз" обслуговує приблизно 12,5 мільйонів побутових споживачів.

Нагадаємо, наразі кубометр у цієї компанії коштує – 7,96 гривні. Йдеться саме про тарифний план "Фіксований".

 

Роман Чумак

Колишній очільник групи "Нафтогаз"

Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов'язання перед споживачами навіть у надскладних умовах.

Важливо! Рішення не підвищувати тариф було ухвалено через дію мораторію на підвищення цін на природний газ.

В Україні є і інші постачальники газу. Наразі їхні тарифи такі:

  • ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;
  • ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр;
  • ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр;
  • ТОВ "Асканія Енерджи" – 9,95 гривні за кубометр;
  • ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;
  • ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр і так далі, повідомляє "ГазПравда".

Який ще платіж за газ зобов'язані сплачувати українці? 

  • Українці мають платити не тільки безпосередньо за газ, а й за його доставлення. Цей платіж щомісяця однаковий. Він вираховується з урахуванням даних за минулий газовий рік.

  • Платіж за доставлення газу розраховується індивідуально. Грають роль не тільки обсяги споживання, а і встановлені тарифи.

Зверніть увагу! Газовий рік – не календарний. Він триває з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного року.