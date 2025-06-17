Конфлікт Ізраїлю та Ірану прискорить будівництво нового газопроводу в Росії – Reuters

Конфлікт на Близькому сході стимулюватиме укладення газової угоди між Росією та Китаєм. Планують, що завдяки цьому Китай отримуватиме десятки мільярдів кубометрів газу на рік.

На якому етапі угода Росії й Китаю

Росія прагне укласти угоду про будівництво трубопроводу "Сила Сибіру-2", повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Це потрібно для поставок 50 мільярдів метрів газу на рік до Китаю, але сторони поки не змогли домовитися про умови, йдеться в публікації.

З різким зростанням напруженості на Близькому Сході Китаю вигідно збільшувати поставки з півночі,

– сказав Кирило Бабаєв, керівник Інституту Китаю та сучасної Азії в Москві.

Ізраїль та Іран атакували один одного п’ятий день поспіль, що підвищує ризик подальшої ескалації конфлікту та потенційного перебоїв у постачанні нафти та газу з Близького Сходу. Тому, за словами Бабаєва, Питання газової угоди знову постане, оскільки ця угода здатна гарантувати Китаю безперебійне постачання енергоносіїв.

Що відомо про новий газопровід

Поставки російського газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" здійснюються в рамках довгострокового договору між "Газпромом" і китайською компанією CNPC, який був підписаний у 2014 році.

Вони розпочалися в грудні 2019 року. Проєктна потужність газопроводу становить 38 мільярдів кубометрів на рік.

Газопровід "Сила Сибіру-2" протяжністю 6 700 кілометрів із пропускною спроможністю 50 мільярдів кубометрів газу на рік має пройти через Монголію. Переговори про будівництво тривають уже кілька років.