Газові лічильники українців обладнають смарт-модулями: як це вплине на рахунки
- Україна впроваджує смарт-модулі для газових лічильників, що дозволять передавати дані дистанційно та інтегруватися в цифрові платформи.
- Перші 40 тисяч модулів встановлять у Волинській, Миколаївській та Київській областях для покращення обліку газу.
Найближчим часом десятки домівок та бюджетних установ України очікує нововведення. Звичайні газові лічильники дообладнають спеціальними смарт-модулями, які передаватимуть показники споживання газу дистанційно.
Навіщо встановлюватимуть смарт-модулі?
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України вже придбало 40 000 смарт-модулів українського виробництва, повідомили у відомстві.
Кошти на прилади знайшли у Державного фонду декарбонізації . "Розумні" модулі передали безкоштовно компані "Газорозподільні мережі України", яка й займатиметься їх встановленням.
Голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва розповіла, що сучасні смарт-модулі встановлюватимуть на стандартні газові лічильники. Це дозволить розширити функції приладів.
Таке рішення є швидким та економічно ефективним способом масштабного впровадження сучасного обліку газу. Воно дозволяє здійснювати дистанційну передачу даних та інтегруватися у цифрові платформи, забезпечуючи прозорість і зручність для споживачів,
– зазначила Замазєєва.
Однак мова йде не лише про сучасні підходи в обліку споживання газу. Встановлення нових смарт-модулів також є частиною міжнародних зобов'язань України у рамках євроінтеграції.
Зауважте! За вимогами ЄС, країни мають впроваджувати інтелектуальні системи обліку, які надають споживачам точні дані. Зокрема, Україна має прозвітувати про прогрес у цьому процесі вже у 2027 році.
Що дають смарт-модулі споживачам?
Смарт-модулі обрали, щоб швидко впровадити системи інтелектуального обліку без повної заміни газових лічильників. Такий спосіб економічно доцільніший та вимагає менше затрат ресурсів.
У відповідь споживачі отримають низку переваг від "розумних" модулів:
- показники споживання газу будуть передаватися дистанційно, тому не потрібно буде кожного місяця вручну вводити цифри;
- українці зможуть у зручний час відстежити обсяги спожитого газу у мобільному застосунку чи цифровому сервісі;
- платіжки за спожитий газ нараховуватимуть на основі фактичних показників;
- споживачі зможуть переглянути інформацію за різні періоди та контролювати використання газу, щоб планувати свої витрати.
Окрім того, за допомогою смарт-модулів газовики зможуть оперативно виявляти нетипові зміни у споживанні палива та реагувати на можливі ризики.
Перші 40 тисяч модулів розподілять по 3 регіонах України, з урахуванням їхніх потреб:
- для Волинської області – 3 380 пристроїв;
- для Миколаївської області – 12 655 модулів;
- та найбільше для Київської області – 23 965 приладів.
Філії "Газорозподільних мереж України" у цих регіонах після отримання смарт-модулів поетапно встановлять їх у житлових будинках та бюджетних закладах.
Зауважте! Незодавно нововведення запровадив і Нафтогаз. З березня передати показники лічильника через чат-бот GASUA вже неможливо. Тепер їх приймають лише у застосунку "Куб".
Що ще потрібно знати споживачам газу?
В Україні всі споживачі газу зобов’язані щомісяця передавати показники лічильника з 1 по 5 число. Це необхідно для того, щоб нарахування за спожите паливо та послуги його розподілу були точними й відповідали фактичним обсягам використання.
Водночас українці щомісяця сплачують не лише за спожитий газ, а й за його доставку. Плата за розподіл газу перераховується щороку за підсумками так званого газового року. Він триває з 1 жовтня поточного року до 30 вересня наступного, після чого відбувається перегляд вартості цієї послуги з урахуванням фактичних обсягів споживання.
При цьому ціни на газ для населення залишаються стабільними щонайменше до завершення опалювального сезону 2026 року. Для клієнтів компанії Нафтогаз України тариф становить 7,96 гривні за кубометр.