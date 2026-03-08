Запасів залишилось на 2 дні: Британія на межі газового дефіциту, – ЗМІ

Британія опинилась на межі газового дефіциту. Його запасів вистачить, ймовірно, лише на 2 дні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Що відомо про газовий дефіцит у Британії?

Як повідомляють в оператора National Gas, запаси газу у Великій Британії суттєво скоротилися. Ситуацію ускладнює конфлікт на Близькому Сході.

Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, а Катар на тлі обстрілів зупинив роботу Рас-Лаффан – найбільшого газового комплексу у світі.

Довідка: Ормузька протока є ключовим маршрутом для експорту нафти з країн Перської затоки, а також зрідженого природного газу. Закриття протоки може призвести до зупинки близько п'ятої частини світового експорту нафти та газу.

Британія не мала значних запасів газу, а тому опинися у більш вразливому становищі, ніж країни ЄС. Газ для країни різко подорожчав, зараз Британія платить найвищу оптову ціну за газ у Європі.

Водночас запасів газу у ЄС вистачить на кілька тижнів.

На момент початку війни на Близькому Сході Британія мала заповнені сховища лише на 18% від потенційних запасів, які були раніше, і лише на 50% заповнені сховища СПГ (зрідженого газу).

У Міністерстві енергетичної безпеки та Net Zero Британії відповіли Daily Mail, що "це категорично неправда, що Велика Британія маж запасів газу на 2 дні". Там підкреслили, що країна має диверсифіковані ланцюги постачання природного газу і впевнені у їх надійності.

Війна в Ірані може бути шоком для енергетичних ринків