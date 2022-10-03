Російський "Газпром" дозволив Угорщині відстрочити платіж за газ, – ЗМІ

Угорська енергетична компанія MVM нібито домовилась з "Газпромом" про відстрочку платежу за газ. Підписали відповідний договір.

Компанії затвердили відстрочку платежів на зиму. Зазначають, що домовленість підписали для "пом'якшення впливу світових цін на угорську компанію".

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Договір дозволить підвищити гнучкість фінансування MVM. У виданні нагадали, що постачання газу до Угорщини з Росії гарантують контрактом, підписаним у 2021 році, а також додатковими постачаннями "блакитного палива".

Позиція Угорщини щодо російсько-української війни

З вересня Росія постачала до Угорщини на 5,8 мільйона кубометрів газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

Угорський прем'єр Віктор Орбан неодноразово висловлював прихильність до проросійських поглядів. Наприклад, він заявив, що енергетичну кризу в Європі спричинили начебто санкції проти Росії.

Також він стверджував, нібито війна Росії проти України може тривати до 2030 року. А Україна начебто може втратити третину чи половину своєї території.

Крім того, Угорщина відкрито виступає проти запровадження газового ембарго проти Росії на тлі вторгнення в Україну .