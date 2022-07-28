"Газпром" летить у велику яму: аналітикиня пояснила, чому газовий шантаж кремля не спрацював

Компанія "Газпром" вже дуже і дуже давно обслуговує виключно інтереси диктаторського режиму. Комерційне керівнитво, найімовірніше, чудово розуміє, що чекає на них далі.

Про це 24 каналу розповіла аналітикиня та президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко. Вона також зазначила, що ті, хто сидять у кремлі та віддають накази, мало розуміють, чим це все закінчиться. Тому що для них, "Газпром" – інструмент тиску та шантажу.

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Швидше за все, керівництво "Газпрому", яке займається комерційною політикою, дуже добре розуміє у яку яму їхня компанія летить,

– зазначає аналітикиня.

За словами Олени Павленко, росіяни так себе поводили, адже на одні країни вони тиснуть військами, а іншим – погрожують енергетичною кризою.

"Але що б зараз у кремлі не робили, "Газпром" на 100% втратить європейський ринок і не зможе знайти альтернативу у таких масштабах", – переконана фахівчиня.

росіяни вельми свідомо ведуть свою країну та компанію до банкрутства, резюмує Павленко.

росія, як завжди, шантажує газом