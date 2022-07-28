Про це 24 каналу розповіла аналітикиня та президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко. Вона також зазначила, що ті, хто сидять у кремлі та віддають накази, мало розуміють, чим це все закінчиться. Тому що для них, "Газпром" – інструмент тиску та шантажу.

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Швидше за все, керівництво "Газпрому", яке займається комерційною політикою, дуже добре розуміє у яку яму їхня компанія летить,

– зазначає аналітикиня.

За словами Олени Павленко, росіяни так себе поводили, адже на одні країни вони тиснуть військами, а іншим – погрожують енергетичною кризою.

"Але що б зараз у кремлі не робили, "Газпром" на 100% втратить європейський ринок і не зможе знайти альтернативу у таких масштабах", – переконана фахівчиня.

росіяни вельми свідомо ведуть свою країну та компанію до банкрутства, резюмує Павленко.

росія, як завжди, шантажує газом