Об этом 24 каналу рассказала аналитик и президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко. Она также отметила, что сидящие в кремле и отдающие приказы мало понимают, чем это все закончится. Потому что для них, "Газпром" – инструмент давления и шантажа.

Читайте также россия значительно сократила поставки газа по "Северному потоку-1"

Скорее всего, руководство "Газпрома", занимающееся коммерческой политикой, очень хорошо понимает, в какую яму их компания летит,

– отмечает аналитика.

По словам Елены Павленко, россияне так себя вели, ведь на одни страны они давят войсками, а другим – угрожают энергетическим кризисом.

"Но что бы сейчас в кремле ни делали, "Газпром" на 100% потеряет европейский рынок и не сможет найти альтернативу в таких масштабах", – убежден специалист.

россияне очень сознательно ведут свою страну и компанию к банкротству, резюмирует Павленко.

россия, как всегда, шантажирует газом